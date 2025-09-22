Casa Branca em Brumadinho (MG) recebe Mostra Internacional Imagem dos Povos

Por Rafael Silva*

Entre os dias 26/9 e o dia 06/10 ocorrerá uma edição especial da Mostra Internacional Imagem dos Povos, na comunidade de Casa Branca, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O evento, que celebra os 20 anos da mostra, destaca produções audiovisuais sobre ativismo ambiental, biodiversidade e mudanças climáticas.

Em 2019, Brumadinho vivenciou um desastre ambiental depois do rompimento da barragem de rejeitos da empresa Vale, que resultou na morte de 272 pessoas e na contaminação de afluentes do município. A tragédia sofrida pela cidade dialoga com a proposta sinalizada pela editoria da Mostra.

Ao todo, serão exibidos 43 filmes, selecionados por uma curadoria originada de um edital que recebeu cerca de 100 inscrições de diversas partes do mundo. As obras têm como premissa abordar questões importantes sobre o meio ambiente, sobre o direito de algumas populações marginalizadas – indígenas e quilombolas – sobre ecoeconomia e transição energética. A programação contará com diferentes formatos audiovisuais: ficções, documentários, animações e produções para TV e Internet – com conteúdos para todas as idades.

“Nossa saúde, economia, modo de vida, formas de convivência estão passando por mudanças radicais e biomas inteiros estão ameaçados de extinção. Os piores cenários traçados na década de 90 sobre as mudanças climáticas já estão ocorrendo. A produção audiovisual tem refletido essa realidade e não só por meio de filmes-catástrofe. Para essa edição, buscamos reunir conteúdos audiovisuais recentes sobre as causas e consequências das mudanças climáticas e sobre as iniciativas de enfrentamento dessa situação”, destaca Tâmara Braga, diretora-geral e curadora da mostra.

Em 2021, a mostra realizou uma introdução à temática que ganha destaque neste ano, com a edição Imagem dos Povos – Histórias para adiar o fim do mundo, inspirada no livro “Ideias para adiar o fim do mundo (2019)” do filósofo e escritor indígena, Ailton Krenak, que naquela ocasião participou da mostra.

Nesta edição, produções nacionais e internacionais ganharão destaque. Os longas metragens O silêncio das Ostras (2024), do mineiro Marcos Pimentel; Suçuarana (2025), de Clarissa Campolina e Sérgio Borges; os documentários A Cidade que Ainda Sonha (2025), do também mineiro Marco Aurélio Ribeiro; Catadoras (2024), de Dayse Porto; A Queda do Céu (2024), de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha; e A Ilusão da Abundância (2022), de Erika Gonzalez Ramirez e Matthieu Lietaert.

Entre as atrações voltadas para o público infanto-juvenil, estão os longas Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa (2024), de Fernando Fraiha; Perlimps (2022), de Alê Abreu - indicado ao Oscar de Melhor animação por O Menino e o Mundo (2013), além de diversos curtas, como Tsuru (2025), do baiano Pedro Anias.

A Mostra Imagem dos Povos ainda contará com a exposição de artes Árvores e Pássaros, do artista Rui Santana. A exposição em Brumadinho apresenta óleos que retratam aves e paisagens naturais da região de Rio Acima. Falecido em 2008, aos 48 anos, o pintor e gravador foi um dos responsáveis pelo projeto Arena da Cultura, que originou a escola Livre de Artes da PBH e pela criação da I Bienal Internacional de Graffiti de Belo Horizonte.

A Mostra será inteiramente gratuita e as exibições online serão realizadas pelo site e pelo canal do YouTube oficial da mostra Imagem dos Povos. A página do evento disponibiliza a programação completa com os horários e datas das atrações.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima