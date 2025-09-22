Bairros de BH podem enfrentar ficar sem água nesta segunda-feira (22)

Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta segunda-feira (22/09) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

As intervenções de hoje também podem causar intermitência no fornecimento ao longo do dia em outras regiões da cidade que passam por manutenção desde domingo (21/09). Os bairros Coração Eucarístico, Camargos e Califórnia estão entre os mais afetados afetadas.

A previsão da Copada é que a situação seja normalizada no decorrer da tarde de hoje. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Confira os bairros que serão atingidos pela falta d'água: