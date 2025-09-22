Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros de BH podem enfrentar ficar sem água nesta segunda-feira (22)

Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado ainda hoje

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
22/09/2025 10:04

Casas que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos crédito: Marcello Casal jr / Agencia Brasil

Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta segunda-feira (22/09) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

 

As intervenções de hoje também podem causar intermitência no fornecimento ao longo do dia em outras regiões da cidade que passam por manutenção desde domingo (21/09). Os bairros Coração Eucarístico, Camargos e Califórnia estão entre os mais afetados afetadas.

A previsão da Copada é que a situação seja normalizada no decorrer da tarde de hoje. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Confira os bairros que serão atingidos pela falta d'água:

  • Alta Tensão I

  • Araguaia

  • Barreiro de Cima

  • Bonsucesso

  • Das Indústrias I

  • Flávio Marques Lisboa

  • Milionários

  • Novo das Indústrias

  • Vila Nova dos Milionários

  • Alto dos Pinheiros

  • Califórnia

  • Camargos

  • Coração Eucarístico

  • Jardinópolis

  • Maravilha

  • Oeste

  • Santa Maria

  • Sport Club

  • Vila Oeste

  • Vila Virgínia

