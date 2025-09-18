Cidade da RMBH recebe Festival de Pipas no sábado (20/9)

A cidade de Contagem recebe neste fim de semana o Festival de Pipas, iniciativa gratuita com o objetivo de reunir famílias para brincar e promover aprendizado, além de conscientizar sobre práticas seguras e responsáveis. O evento acontecerá no sábado (20/9), a partir das 9h, no CSU Eldorado.

Promovido pela Prefeitura de Contagem, em parceria com a equipe “Guelas Pipa” e a loja “Ricardo Pipas”, o festival tem por objetivo a conscientização sobre os riscos do uso de linhas cortantes. Durante as atividades - que serão coordenadas pela Secretaria de Esportes e Lazer -, a Guarda Civil de Contagem fará palestras e repassará orientações ao público sobre os perigos de acidentes, reforçando a importância do uso de materiais seguros.

O secretário de Esportes e Lazer, Alex Chiodi, destacou a relevância do Festival de Pipas para a recreação e conscientização. “Mais do que reviver uma prática tão simbólica da nossa infância e proporcionar momentos de alegria para as famílias, o festival reforça a mensagem de que soltar pipa deve ser uma brincadeira saudável, sem riscos e sem violência. Estamos mostrando que é possível se divertir de forma segura, com respeito e garantindo que essa tradição continue a ser um elo de união entre as pessoas”, ressaltou.

Todo o material necessário para a prática será disponibilizado, gratuitamente, no local. O evento contará com oficinas de confecção de pipas, promovidas pela “Guelas Pipa”, equipe que surge com o objetivo de resgatar a tradição da brincadeira. Criado em Contagem, o projeto promove diversos eventos dedicados à soltura de papagaios, também chamados de pipas, em todo o Brasil. Um dos responsáveis pelo projeto, Warley Gomes, afirma que é possível ver como o lazer faz diferença na vida das crianças. “Muitos pais relatam pra gente como os filhos mudam dentro de casa quando começam a frequentar os eventos, quando começam a se empolgar com a coisa”.

Para Warley, o Festival de Pipas deste fim de semana é uma ótima oportunidade de incentivar brincadeiras ao ar livre de forma gratuita. “A gente consegue mostrar para as crianças que o que existe não é só uma tela, que é possível brincar de outras formas.”

A programação do festival contará ainda com a presença do caminhão do Shopping Oiapoque Eldorado, com diversas atrações e uma área de lazer equipada com brinquedos, além da distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

Brincadeira sem cerol

A lei estadual nº 23.515, de 2019, proíbe a fabricação, comercialização e uso de cerol e outros materiais semelhantes. O descumprimento da norma pode ser punido com multas que chegam a R$ 5.531,00 e, em casos de reincidência, ultrapassam R$ 276 mil.

Se o uso dessas linhas resultar em danos a pessoas ou patrimônios, o responsável poderá responder nas esferas civil e criminal. Quando o infrator é menor de idade, os pais ou tutores legais são notificados, com encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Social de Contagem, só em 2022, 137 carretéis de linha com cerol foram apreendidos pela Guarda Municipal. No ano seguinte, três ocorrências foram registradas e, em maio de 2024, várias linhas chilenas foram recolhidas na região do Nacional. Em março e junho de 2024, dois animais silvestres foram resgatados após sofrerem ferimentos graves provocados por linhas cortantes.

A Guarda Civil ressalta que casos de venda ou utilização desse tipo de material devem ser comunicados imediatamente às autoridades, por meio do telefone 190 (Polícia Militar de Minas Gerais), 153 (Guarda Civil) ou do Disque Denúncia 181.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço:

Local: CSU Eldorado (Rua Senegal, 229 - Eldorado, Contagem)

Data: 20/09

Horário: 9h às 12h



*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima