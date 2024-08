Pipas foram responsáveis por mais de 500 incidentes ocorridos com a rede elétrica na região metropolitana de BH nos primeiros seis meses do ano

Apenas em junho deste ano, 144 mil clientes tiveram o serviço de energia interrompido em função de ocorrências na rede elétrica relacionadas a pipas. O número revela um aumento de quase 92% em relação ao último levantamento da Cemig, quando foi informado que mais de 150 mil consumidores haviam tido o fornecimento de energia prejudicado, entre janeiro e maio de 2024. Somando os dados, somente no primeiro semestre deste ano, 300 mil consumidores foram afetados pela brincadeira, provenientes de mais de mil ocorrências.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), houve um acréscimo que ultrapassou o número de 100 mil clientes sem energia elétrica em função dos incidentes de junho. Ao todo, mais de 181 mil consumidores foram afetados por pipas em cerca de 500 ocorrências registradas na RMBH.

Marcado pelo clima seco e ventos fortes, o inverno é propício à prática de empinar pipas. No entanto, a Cemig alerta para os acidentes graves que envolvem a atividade ao ar livre, além dos prejuízos provocados pela falta de energia para milhares de residências, principalmente quando a população utiliza linha chilena ou cerol.

"Quando alguém utiliza uma linha cortante, ela pode romper os cabos de energia e causar acidentes graves para quem está brincando ou para outras pessoas. Nunca se deve usar cerol ou linha chilena neste tipo de brincadeira", explica Demetrio Aguiar, engenheiro eletricista da Cemig.

É importante destacar que desde 2019 é proibida a utilização de cerol ou linha chilena no estado. De acordo com a Lei 23.515/2019, a comercialização e o uso de linha cortante em pipas, papagaios e similares é punível com multas que variam de R$ 5.279,70 a R$ 263,98 mil (em casos de reincidência) para flagrante. Já quando a linha cortante apreendida estiver em poder de criança ou adolescente, seus pais ou responsáveis legais serão notificados da autuação e o caso será comunicado ao Conselho Tutelar.

Transtornos

Além da legislação, o engenheiro eletricista adverte para o fato de que o uso do cerol pode transformar uma simples linha de papagaio em material condutor e provocar choque elétrico ao entrar em contato com a rede, já que muitas crianças amarram pipas com arames e fios, o que potencializa a possibilidade de cortar os cabos de energia, causando não só transtornos à população como graves acidentes. "São materiais altamente condutores e que acabam sendo energizados quando tocam os cabos da rede de energia, causando choque elétrico".

"Soltar pipa é uma atividade lúdica que crianças e jovens gostam muito. Mas é importante que se tenha consciência de que a brincadeira deve ser realizada em áreas abertas e sem rede elétrica, pois pode causar acidentes graves ou provocar interrupções no fornecimento de energia e prejudicar muitos clientes", destaca Aguiar. Em casos em que a pipa fique presa em um componente da rede elétrica, a pessoa pode tomar um choque de até 13.800 volts.

Ainda que associada majoritariamente às férias, a brincadeira não é realizada só nesse período, como é o caso do acidente fatal, ocorrido em maio, em que um homem de 23 anos morreu ao ser cortado por uma linha chilena na MG-010, em Vespasiano, na RMBH. Por isso, ao longo do ano, a Cemig realiza campanhas de segurança e conscientização sobre os riscos de se soltar pipas próximas da rede elétrica em escolas, entidades e veículos de comunicação.

Outra situação que também deve ser evitada é o resgate de pipas presas à rede elétrica. Essa ação é muito arriscada e pode causar acidentes graves. "As redes de distribuição e transmissão, bem como as subestações da Cemig, são construídas dentro de padrões das normas técnicas brasileiras com características e distanciamento que são seguros", informa o engenheiro eletricista, destacando que a aproximação indevida para retirar pipas presas aos cabos e o uso de cerol e linha chilena são os principais motivos de acidentes com a rede elétrica da companhia.

Segurança

Soltar pipa é mais que uma diversão. Ajuda no desenvolvimento motor e cognitivo das crianças, ensinando de forma lúdica conhecimentos como a aerodinâmica. Além disso, é uma oportunidade para fortalecer os laços familiares.

A brincadeira tradicional em Minas Gerais não é o problema em si, desde que seja feita em locais descampados e sem uso de linhas cortantes. Quando uma linha de papagaio é cortada, o vento pode carregar aleatoriamente a pipa e fazê-la cair sobre redes elétricas ou vias públicas, provocando acidentes ou interrupções no fornecimento de energia. Por isso, é importante que os pais e responsáveis estejam atentos para que não haja acidentes com os jovens e ocorrências no sistema elétrico.

Para empinar pipas com segurança é essencial escolher áreas abertas e afastadas da rede elétrica, como campos, parques e praias. Evite locais próximos a rodovias e ruas movimentadas para prevenir acidentes de trânsito. Certifique-se de que a linha da pipa não contenha cerol ou qualquer material cortante. Prefira utilizar linhas próprias para pipas, que são seguras e não oferecem riscos de acidentes.

Além disso, é crucial estar atento ao clima. Não empine pipas em dias de chuva, trovoadas ou ventos muito fortes, pois as condições adversas aumentam o risco de acidentes. Caso a pipa fique presa em árvores, postes ou qualquer outra estrutura, não tente resgatá-la sozinho. Entre em contato com a Cemig (116) e o Corpo de Bombeiros (193).

Para aqueles que gostam de competições e eventos de pipas, participe de atividades organizadas por clubes e associações, que promovem campeonatos e encontros em locais apropriados e seguros. Essas iniciativas ajudam a manter a tradição de empinar pipa segura e divertida.

Empinar pipas é uma tradição que atravessa gerações e continua a encantar crianças e adultos. É essencial que a atividade seja realizada de maneira segura, respeitando as normas e evitando o uso de materiais cortantes. Ao seguir as orientações de segurança e escolher locais apropriados é possível aproveitar todos os benefícios da prática de forma responsável.

A segurança e o respeito à vida são valores inegociáveis para a Cemig. Dessa forma, a empresa disponibiliza em seu próprio site dicas e materiais sobre soltar pipas com segurança, curtos-circuitos, sobrecarga de energia, incêndios e outros temas importantes para ajudar a população a se manter segura, longe de acidentes. Acompanhe as informações disponibilizadas no site da Cemig. Com a segurança, não se brinca!