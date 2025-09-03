Assine
Homem é preso ao instalar câmera de monitoramento furtada em sua casa

A câmera foi rastreada pela vítima do furto, que encaminhou imagens que mostravam um homem na nova localização para a PM, em Patos de Minas

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
Repórter
03/09/2025 17:42

Homem é preso ao reinstalar câmera de monitoramento furtada em sua casa
Homem é preso ao reinstalar câmera de monitoramento furtada em sua casa crédito: Divulgação/PMMG

Um homem foi identificado e preso depois de ter ligado uma câmera de monitoramento em sua casa, na cidade de Patos de Minas (MG), Alto Paranaíba, nessa terça-feira (2/9). O equipamento era furtado e, ao ligá-lo sua imagem foi usada como prova para sua participação no crime.


De acordo com a Polícia  Militar, a câmera era de uma barbearia no Centro da cidade do Alto Paranaíba. Contudo, ao perceber que o equipamento havia sido reinstalado e tinha voltado a funcionar, o dono da empresa passou a gravar o local monitorado.

A câmera foi rastreada e a vítima do furto ainda encaminhou imagens que mostravam um homem na nova localização para os policias.

Com o reconhecimento do equipamento e do homem filmado, os militares conseguiram prendê-lo. O suspeito ainda tentou reagir, mas foi contido. Os policiais também registraram que testemunhas da prisão foram hostis, inclusive atirando pedras na equipe.


Já detido, o homem disse que um conhecido teria deixado o equipamento com ele para manutenção. O suspeito tem passagens por furto.

Ele pode responder pelos crimes de receptação ou furto, a depender do que a investigação comprovar, e também por resistência à prisão.

