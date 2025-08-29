Zema fala sobre morte de gari pela primeira vez: 'não ficará impune'

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Após quase três semanas da morte do gari Laudemir de Souza Ferreira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) comentou sobre o crime. O pronunciamento foi feito por meio das redes sociais, na tarde desta sexta-feira (29/8).

"A morte do gari Laudemir Fernandes não ficará impune. Aqui em Minas o crime não tem vez, e a lei é para todos", escreveu Zema.

O governador ainda aproveitou para parabenizar a Polícia Militar de Minas Gerais (PCMG), "pela condução ágil e séria dos trabalhos".

A mensagem de Zema foi feita no mesmo dia em que a Polícia Civil de Minas Gerais apresentou a conclusão do inquérito criminal. Além disso, o governador também sofreu pressão de parlamentares mineiros na Assembleia Legislativa (ALMG), nessa terça-feira (26/8), para se pronunciar sobre o caso.

Conforme informações divulgadas em coletiva de imprensa, nesta sexta (29/8), Renê da Silva Nogueira Júnior, que confessou ter feito o disparo, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado - por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima-, ameaça à motorista do caminhão de coleta e porte ilegal de arma de fogo. A pena pode chegar a 35 anos.

Em contrapartida, o vice-governador Mateus Simões havia dito, em 12 de agosto, dia seguinte ao crime, que o assassinato foi um ato de covardia. Simões afirmou que o suspeito é “um covarde que deve ser responsabilizado não só pelo assassinato, mas pela ameaça que fez com a motorista”.

