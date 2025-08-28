Assine
TRAGÉDIA DE BRUMADINHO

STJ marca data para julgar ex-presidente da mineradora Vale

Corte julgará recurso especial que busca reformar decisão que retirou dirigente da empresa de processos criminais

28/08/2025 22:22 - atualizado em 28/08/2025 22:29

Imagem aérea de parte da região atingida pela lama no rompimento da barragem de Brumadinho
Imagem aérea de parte da região atingida pela lama no rompimento da barragem de Brumadinho crédito: Ibama/Wikimedia Commons

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou data para julgar o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman. Ele responde a processos criminais relacionados ao rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A audiência ocorrerá no próximo dia 16 de setembro, às 14h.

A sessão será aberta, com transmissão ao vivo pelo canal da 6ª Turma do STJ no YouTube. O tribunal julgará um recurso especial do Ministério Público Federal (MPF) que busca reformar a decisão que retirou o principal dirigente da mineradora dos processos criminais sobre o rompimento da barragem.

A reportagem entrou em contato com a mineradora, que emitiu a seguinte resposta: "A Vale não tem comentários sobre esse assunto".

Entenda o caso

Em fevereiro de 2020, por decisão da juíza de Brumadinho, o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, tornou-se réu, junto com outras 15 pessoas e duas empresas, sob a acusação de crimes de homicídio doloso duplamente qualificado e crimes ambientais. Em 2023, as acusações foram ratificadas pelo Ministério Público Federal (MPF).

Em março de 2024, a 2ª Turma do TRF6 acatou um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-dirigente, decidindo pelo trancamento das ações penais. Em decisão unânime, os desembargadores consideraram que não havia elementos mínimos que indicassem responsabilidade no rompimento da barragem.

A Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão (Avabrum) organizou, então, um ato público e encaminhou uma carta ao desembargador relator. Diante dessa decisão, o MPF interpôs recurso especial, que foi subscrito, recebeu parecer favorável e foi remetido ao STJ.

Tópicos relacionados:

stj

