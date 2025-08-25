Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Morte de gari: entrada de novo advogado surpreende antigo defensor

O mineiro Dracon Luiz Cavalcante Lima teve o nome retirado do processo e substituído por um advogado do Rio de Janeiro. Os dois seriam representantes de Renê

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Repórter
25/08/2025 18:56

Laudemir foi morto com um tiro enquanto trabalhava como gari no bairro Vista Alegre, na Região Oeste de BH
Laudemir foi morto com um tiro enquanto trabalhava como gari no bairro Vista Alegre, na Região Oeste de BH crédito: Reprodução/Redes sociais

Em meio à investigação de homicídio, Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, se vê incluído em um mal entendido entre dois advogados. A confusão começou nesta segunda-feira (25/8) depois que o antigo defensor do empresário, o mineiro Dracon Luiz Cavalcante Lima, percebeu que seu nome foi retirado do processo e deu lugar a um segundo advogado, do Rio de Janeiro. De acordo com o Fórum Lafayette, o novo procurador, Bruno Silva Rodrigues, foi nomeado no sábado (23/8). 

Ao Estado de Minas, Dracon contou que se reuniu com o empresário nesta tarde, no Presídio de Caeté, Região Metropolitana de BH. Durante o encontro, o antigo cliente explicou ao criminalista que pediu ao colega fluminense para trabalhar em parceria com ele, o que não foi respeitado.

Ainda segundo o mineiro, essa semana ele deverá se reunir com o novo representante legal de Renê para decidir se vai continuar no caso. 

“Não era para ele [o novo advogado] me tirar e sim para trabalharmos juntos. Agora eu vou conversar com o advogado e decidir se vou continuar ou não, porque aqui não é Rio de Janeiro, aqui é Belo Horizonte, Minas Gerais. Não prometo nada além de trabalho e o que está dentro da lei”, disse Dracon. 

Leia Mais

O criminalista mineiro é conhecido no cenário jurídico da capital por atuar em casos de grande repercussão, incluindo o do fisiculturista Allan Guimarães Pontelo, assassinado em uma boate, em setembro de 2017, e a defesa de uma mulher condenada por matar a síndica do prédio onde morava, em 25 de dezembro de 2017.

Na sexta-feira (22/8), após ser divulgado à reportagem como novo defensor do investigado de matar Laudemir, o advogado se limitou a dizer que não vai procurar inocentar seu cliente. Na oportunidade, o criminalista afirmou que iria buscar uma pena justa para o que teria sido cometido pelo, então, cliente. “Achei importante mostrar quem ele realmente é. Além disso, Renê reconheceu o erro e assumiu sua responsabilidade”, disse.

Outro ponto que não seria usado pela defesa é o diagnóstico de transtorno bipolar, exposto pelo empresário durante a oitiva à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em que confessou ter feito o disparo de arma de fogo que atingiu e matou o gari.

No depoimento, Renê afirmou que faz tratamento para o transtorno e que no dia do crime não tomou seu medicamento.

Após a divulgação do novo representante legal, em nota, o escritório de Bruno Silva Rodrigues, afirmou que só vai se pronunciar após a conclusão do inquérito, por meio da PCMG, e da denúncia à Justiça pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Como foi o crime

O prestador de serviços da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) trabalhava, junto com outras quatro pessoas, na Rua Modestina de Souza, por volta das 8h55, quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que uma fila de dez carros pudessem passar.

A via de mão dupla, segundo relato de testemunhas, fica próximo da Avenida Tereza Cristina. Em determinado momento, o último veículo, identificou um carro, da marca BYD e da cor cinza, teria enfrentado dificuldades para passar pelo caminhão e, por isso, a motorista e um dos garis teriam indicado ao motorista que o espaço seria suficiente.

Em seu depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a condutora do caminhão de coleta, identificada como Eledias Aparecida Rodrigues, afirmou que enquanto recebia as instruções dos funcionários, o motorista do BYD pegou uma arma preta, fez movimento para engatilhar a arma e apontando para ela disse: “Se você esbarrar no meu carro eu vou dar um tiro na sua cara, duvida?”. 

Diante das ameaças feitas à colega, uma segunda testemunha afirmou que os demais trabalhadores tentaram acalmar o suspeito e pediram que ele seguisse seu caminho. Mesmo assim, segundo o boletim de ocorrência, o homem desembarcou com a arma em punho, deixando o carregador cair.

Ele então o recolocou, manobrou a arma e efetuou um disparo em direção à vítima. Laudemir chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, mas faleceu. 

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o gari saiu correndo já ferido. Na gravação é possível ver o momento que o carro que seria do investigado, vira na rua em que o caminhão de coleta estava parado.

O veículo então para por um segundo, segue em frente e os demais que estavam atrás passam a dar ré e sair da via. Na sequência, dois garis saem correndo e um deles coloca a mão na região do abdômen e cai no chão. Ele é amparado por um colega que segura sua cabeça. 

Qual é a versão de Renê?

No depoimento, Renê admitiu que saiu do local do crime imaginando que seria penalizado apenas por porte ilegal de arma, pois não imaginou que o tiro que efetuou havia acertado alguém, uma vez que viu todos os coletores correndo depois de atirar. Em sua versão dos fatos, ele tentava passar em uma via onde estava o caminhão de lixo, mas não conseguiu atravessar por ter o carro largo.

Segundo o empresário, ele pegou a arma por estar “receoso” de ir trabalhar por uma rota desconhecida e, somado a isso, tinha esquecido de tomar a medicação para bipolaridade. Ele, porém, não soube especificar o nome do remédio, apenas afirmando que serve para estabilização do humor. Em suas palavras, servia para “equilibrar a cabeça”.

Quem é o suspeito?

  • Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos.

  • Ex-vice-presidente de empresa de alimentos; desligado após repercussão.

  • Casado com a delegada Ana Paula Balbino Nogueira (PCMG).

  • Se descrevia como “cristão, esposo, pai e patriota”.

  • Tem outros registros policiais em São Paulo (lesão corporal grave contra uma mulher) e Rio de Janeiro (lesão corporal contra ex-companheira, ameaça contra ex-sogra e envolvimento em homicídio culposo)

  • Nega ter antecedentes criminais; diz que só responde a processo por luxação no pé da ex-esposa.

