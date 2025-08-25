BH registra manhã fria, mas calor pode chegar aos 30°C nesta segunda (25)

A semana começa com clima seco e temperaturas elevadas em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (25), o dia será de céu claro com névoa seca, principalmente à tarde. Os termômetros marcaram mínima de 14,9°C no início da manhã e a máxima pode chegar a 30 °C.

O frio mais intenso foi registrado na regional Oeste, onde a sensação térmica chegou a apenas 5,6 °C às 6h. Também foram registradas mínimas de 17,3 °C no Barreiro, 16,4 °C no Centro-Sul, 17,2 °C na Pampulha, com sensação de 17,1 °C, e 15,0 °C em Venda Nova.

De acordo com a Defesa Civil à tarde, a umidade relativa do ar deve cair para 20%, índice que exige atenção redobrada com a saúde. Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer?