BH registra manhã fria, mas calor pode chegar aos 30°C nesta segunda (25)
A capital registrou mínima de 14,9 °C no início da manhã; umidade relativa do ar deve cair para 20% à tarde
A semana começa com clima seco e temperaturas elevadas em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (25), o dia será de céu claro com névoa seca, principalmente à tarde. Os termômetros marcaram mínima de 14,9°C no início da manhã e a máxima pode chegar a 30 °C.
O frio mais intenso foi registrado na regional Oeste, onde a sensação térmica chegou a apenas 5,6 °C às 6h. Também foram registradas mínimas de 17,3 °C no Barreiro, 16,4 °C no Centro-Sul, 17,2 °C na Pampulha, com sensação de 17,1 °C, e 15,0 °C em Venda Nova.
De acordo com a Defesa Civil à tarde, a umidade relativa do ar deve cair para 20%, índice que exige atenção redobrada com a saúde. Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.