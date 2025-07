Menor temperatura do Brasil é registrada no Sul de Minas nesta sexta (25/7)

O Distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do Brasil nesta sexta-feira (25/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 6,4°C às 4h, com sensação térmica de 8,3°C.

Segundo o órgão, o segundo lugar no ranking das temperaturas mais baixas foi São Joaquim, em Santa Catarina, com 7,9°C. Já a terceira colocação ficou com Vacaria, no Rio Grande do Sul, que marcou 8,1°C.

Conforme a previsão do Inmet, o dia deve ser de tempo seco e estável em Minas Gerais, com sol entre poucas nuvens e baixos índices de umidade relativa do ar. Na capital mineira, as temperaturas variam entre 14°C e 28°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 72% pela manhã e 30% à tarde.