BH: 2ª Parada do Orgulho PcD acontece neste sábado (26/7)

A Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência (PcD) acontece pela segunda vez em Belo Horizonte, neste sábado (26/7), na Praça da Estação, na Região Central da capital. A programação do evento inclui shows, performances, atividades interativas e um manifesto coletivo. O evento será das 12h às 18h.

A primeira edição em uma capital ocorreu em setembro de 2023, em São Paulo (SP). Em 2024, além de Belo Horizonte, a parada passou por cidades como Recife (PE), Salvador (BA), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).

Primeira Edição

Organizado pela instituição Parada do Orgulho PCD BR, em parceria com organizações não governamentais e movimentos sociais locais, em 2024, a primeira edição do evento aconteceu na Praça Diogo de Vasconcelos (Praça da Savassi), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O Estado de Minas esteve no local e presenciou uma animada roda de capoeira com a participação de pessoas com todos os tipos de deficiência. O evento teve ainda performances artísticas, atividades de lazer, desfile de moda inclusiva e práticas esportivas em parceria com Associação Paradesportiva e Esportiva de Belo Horizonte (APEBH).

Para este ano, a expectativa de público é de 500 pessoas, e entre as atrações estarão a Banda Cabra Cega e a Drag Queen Olivia Oli. A programação completa esta no perfil do Instagram do evento: @paradapcd.

Para Pedro Avelar, diretor de eventos, a Parada é um ato político. "Belo Horizonte precisa assumir seu compromisso com a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Não queremos mais ser invisibilizados ou excluídos dos espaços públicos e das decisões políticas", conta. Ele reforça que acessibilidade, inclusão e respeito são demandas urgentes e inegociáveis.

"Sei o quanto é difícil encontrar espaços onde nossos corpos, jeitos e histórias sejam respeitados. Essa cidade também é nossa, e queremos viver nela com dignidade, afeto e liberdade”, declara Consuelo, Diretora Jurídica e de Pessoas da Parada do Orgulho PcD Brasil

Serviço



2ª Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte

Local: Praça da Estação

Data: 26 de julho de 2024

Horário: 12h às 18h

Realização: Associação Parada do Orgulho PcD Brasil (@paradapcd)



