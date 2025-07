Serra do Cipó inaugura novo portal turístico nesta sexta 18/7

Nesta sexta-feira (18/7), às 9h, o município de Santana do Riacho, na Região Central de Minas, inaugura o portal turístico "Bem-vindo à Serra do Cipó, Santana do Riacho/MG". Localizado na entrada do município, o monumento foi concebido para acolher visitantes e destacar a importância do turismo para a economia e identidade local.

A cerimônia é aberta ao público e deve reunir moradores, comerciantes, autoridades e representantes do setor turístico, em um momento simbólico para a região, que é uma das mais visitadas de Minas Gerais por sua exuberante natureza e riqueza ambiental.

Santana do Riacho abriga parte do Parque Nacional da Serra do Cipó, área de conservação ambiental reconhecida por sua biodiversidade e trilhas ecológicas, atraindo aventureiros, famílias e amantes da natureza de todo o país.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento sustentável do turismo na região, que incluem melhorias na infraestrutura urbana, incentivo à economia criativa e apoio a pequenos empreendedores.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice