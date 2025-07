Motociclista sai ileso após batida com viatura e moto parar sob o veículo

Um motociclista saiu ileso após se envolver em uma batida com uma viatura do Corpo de Bombeiros de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (1º/7).

Segundo relatos de testemunhas, a batida aconteceu no momento em que a viatura se deslocava para uma ocorrência. A colisão entre os veículos, ainda por motivos desconhecidos, aconteceu no cruzamento das avenidas Leopoldino de Oliveira e Santos Dumont.



Impacto forte e vítima sem ferimentos

Ainda conforme testemunhas, o impacto foi forte e, em seguida, a moto da vítima parou debaixo da viatura de resgate. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros de Uberaba, o motociclista recusou atendimento e estava sem ferimentos aparentes.

A ocorrência está em andamento e a reportagem aguarda o boletim de ocorrência finalizado.