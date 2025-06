Homem é preso suspeito de perseguir ex-sócia por amor não correspondido

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 46 anos foi preso preventivamente pelos crimes de perseguição e violência psicológica contra uma mulher, de 34, em Fronteira, no Alto Paranaíba, na quarta-feira (18/6). Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima e o suspeito teriam sido sócios em empreendimentos comerciais na cidade. Durante este período, o homem se declarou diversas vezes para a vítima, mas não foi correspondido.





Ainda de acordo com a PCMG, após o término da sociedade, o homem passou a perseguir e importunar a mulher de forma reiterada. A vítima pediu medidas protetivas contra ele, que chegou a ser condenado por perseguição. Mesmo assim, as perseguições continuaram e o homem passou a atacar bens da ex-sócia.





Intimidação





Conforme a investigação, na madrugada de 24 de maio o suspeito teria danificado imóveis comerciais de propriedade da vítima. No primeiro, ele usou uma picareta para golpear, por 15 vezes, a porta de metal de um dos estabelecimentos.





As investigações apontaram que o suspeito teria deixado a picareta cravada na porta, intencionalmente, com o intuito de intimidar, ameaçar e controlar a mulher, o que causou grave sofrimento psicológico, segundo a corporação.

No mesmo dia, o suspeito foi até outro imóvel comercial da vítima e arremessou uma chave de rodas contra a vidraça da loja. Assim como fez com a picareta, o homem também deixou a chave de rodas no local. A investigação continua.