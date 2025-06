Está preso em Funilândia suspeito de assassinar empresário

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Está preso, na Delegacia de Homicídios, de Sete Lagoas, André Felipe Amaral da Cunha, de 24 anos, suspeito de assassinar, em 26 de maio, o jovem empresário Paulo Henrique Gonçalves Pereira, de 25, enquanto ele abastecia seu carro num posto de gasolina de Funilândia. O autor se apresentou nessa segunda-feira (16/6) aos delegados Alexandre Viana e Reinaldo Felício.

Segundo os delegados Alexandre Viana e Reinaldo Felício, da Delegacia de Homicídios de Sete Lagoas, o crime teria sido motivado por ciúmes, já que o autor não aceitava o fim do relacionamento com sua mulher, e cismou que a vítima tinha um relacionamento amoroso com ela, por isso, decidiu matá-lo.

A Polícia Civil, segundo os delegados, já tinha identificado o autor, que vinha sendo monitorado. Ele estava na casa de parentes, em Funilândia.

Uma ação foi desencadeada após policiais civis receberem a informação de que o suspeito estaria na casa de familiares. Uma equipe de detetives foi enviada até o local, onde efetuou a prisão.

O crime

Em 26 de maio deste ano, Paulo Henrique estava em seu carro, num posto de combustíveis da cidade, quando foi surpreendido por André. Ela conversava com o frentista, quando o autor surgiu na frente do carro, atirando.

As investigações foram coordenadas pela 2ª Delegacia de Polícia em Sete Lagoas e apontaram que a vítima chegou ao estabelecimento comercial e estacionou seu carro próximo às bombas, momento em que o suspeito, que é atirador esportivo, aproximou-se repentinamente, sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Paulo Henrique ainda tentou fugir, dando ré no carro, mas colidiu em outro veículo estacionado no pátio do posto. O suspeito, então, trocou o carregador da arma e atirou novamente pela porta do motorista. Em seguida, fugiu a pé e entrou em uma mata próxima. Toda a ação foi filmada pelo sistema de segurança do posto.

Após ouvir testemunhas e realizar os demais levantamentos investigativos, a Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito em 28 de maio, pedido que foi acatado e o mandado expedido.

Segundo o delegado Felício, o acusado está sendo indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima.

