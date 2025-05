BH tem manhã fria e tarde quente nesta sexta (9)

A sexta-feira (9/5) em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 16,1°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Na estação Mangabeiras, no Centro-Sul de BH, a temperatura mínima foi de 17,1°C, às 5h10. Na estação Cercadinho, no Oeste da capital, a temperatura mínima foi de 16,1°C, com sensação térmica de 8,5°C às 6h. Na estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 17°C, com sensação térmica de 19,1°C às 3h.

Previsão em Minas

Nesta sexta-feira, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável em Minas Gerais, porém os ventos que sopram do mar em direção ao continente deixam o céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva leve na divisa dos estados de Minas e Espírito Santo.

O céu fica nublado a parcialmente nublado com chuvisco ou chuva fraca no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima ficou na casa dos 8ºC no Sul de Minas e a máxima prevista é de 35ºC no Norte mineiro.