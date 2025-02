Corpo de homem é encontrado dentro de cisterna

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de um homem de 57 anos foi encontrado dentro da cisterna de sua casa, em Córrego do Onça, Zona Rural de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, nessa quinta-feira (13/2). José Antônio Pereira Salgado foi encontrado por dois trabalhadores rurais, que tinham sido contratados por ele para roçarem a propriedade.

Os dois trabalhadores chegaram cedo e não encontraram o proprietário mas, mesmo assim, deram início ao trabalho. Roçaram a frente da casa, passando depois para as laterais, quando começaram a sentir um cheiro estranho.

Seguiram o rumo do odor e chegaram à cisterna. Lá, viram uma tora de madeira com uma corda presa. E ao olhar dentro da cisterna, avistaram o corpo de José Antônio.

Os trabalhadores chamaram a Polícia Militar, que enviou uma viatura. Em contato com vizinhos, os militares descobriram que o dono da casa reclamava que sua cisterna estava com problemas e que ele mesmo iria consertá-la.

Ele pegou a corda com um vizinho, que o alertou sobre o perigo de descer uma cisterna. Mas ele resolveu fazer o serviço mesmo assim. O caso é investigado pela Delegacia de Engenheiro Caldas, que trabalha com a hipótese de morte acidental, já que não encontrou marcas de violência no corpo.

