As prisões dos envolvidos aconteceram em Igaratinga, Nova Serrana e Almenara

Quatro suspeitos do assassinato de um homem, de 33 anos, ocorrido em 29 de março desse ano, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foram presos nessa sexta-feira (23/8), pela Polícia Civil.





As investigações mostraram que a motivação para o crime está relacionada a uma desavença entre os envolvidos. A vítima teria supostamente abusado sexualmente da companheira de um dos investigados. Não houve, no entanto, uma queixa registrada na polícia.





Mas na averiguação dos fatos, os policiais descobriram que a vítima foi brutalmente agredida, sofrendo espancamento e pauladas, em uma casa do Bairro José Silva de Almeida, conhecido como Invasão.





Depois do crime, os suspeitos se esconderam na zona rural de Conceição do Pará e, posteriormente, se dispersaram por diferentes localidades.





Inteligência





Para chegar aos criminosos, a Polícia de Nova Serrana contou com a ajuda do Serviço de Inteligência do órgão, identificando e representando pela prisão preventiva dos quatro envolvidos, que foi deferida pela Justiça.





A primeira prisão, de uma mulher de 40 anos, aconteceu em Igaratinga. Essa suspeita tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O segundo a ser preso foi um homem de 22 anos, detido em Nova Serrana.





Um casal investigado, considerado de alta periculosidade, com passagens por roubos, tráfico de drogas e homicídio, foram localizados após uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, em Almenara. A dupla estava escondida em uma região rural de difícil acesso.