Domingo será de céu claro com tempo seco e calor, em BH

Neste domingo (18/8), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com tempo seco e calor, à tarde. A temperatura mínima foi de 13°C e a máxima estimada é de 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 15% à tarde.





Segundo a Defesa Civil municipal, na estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 17,7°C, com sensação térmica de 17,5 °C, às 6h. Na estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, a temperatura mínima foi de 17,5°C com sensação térmica de 6,4 °C, às 6h.





A segunda-feira (19/8) será de sol entre nuvens durante todo o dia, temperatura máxima prevista para os 32ºC e a mínima na casa dos 15ºC.





Na terça-feira (20/8), os termômetros ficam entre 13ºC e 30ºC. O céu fica claro com algumas nuvens.

A quarta-feira (21/8) tem temperatura máxima prevista para os 31ºC e a mínima de 14ºC. O céu também fica claro com algumas nuvens.





Na quinta-feira (22/8), o céu é claro com algumas nuvens, temperatura máxima prevista para os 32ºC e a mínima fica na casa dos 15ºC.





A sexta-feira (23/8) será de sol entre nuvens e temperatura entre os 14ºC e os 32ºC.





Domingo em Minas





O domingo (18/8) em Minas é de céu claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões de Minas, o dia é claro com névoa seca. A temperatura máxima prevista para o estado é de 33ºC no Triângulo Mineiro e a mínima foi de 13ºC na Região Metropolitana de BH. Persiste a ocorrência de índices críticos de umidade, à tarde, em praticamente todo o estado.

