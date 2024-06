Um homem, de 29 anos que matou a companheira, na noite de sábado, foi preso, nesse domingo (16/6), em Dom Cavati, no Vale do Rio Doce. O crime ocorreu no banheiro da casa onde o casal morava, na frente do filho mais velho da vítima, de12 anos.





Foi o pré-adolescente que acionou os vizinhos. Eles chamaram a Polícia Militar e, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da OM, os vizinhos contaram que o autor do crime foi visto fugindo do local.





O criminoso saiu pela porta dos fundos da residência e tinha nas mãos uma faca e uma bolsa. De acordo com os relatos, ele teria ido em direção a uma mata próxima do imóvel do crime. A PM, ao chegar ao local e confirmar a morte, montou uma operação para capturar o assassino





O filho contou aos policiais que o casal havia tido uma briga, cujo motivo seria a decisão da vítima em terminar o relacionamento. O companheiro não aceitava a decisão e levou a mulher para o banheiro, onde a trancou. Em seguida, desferiu as facadas na frente do filho.

Após buscas que duraram toda a noite, os militares conseguiram localizar e prender o acusado, que estava escondido em uma mata perto da residência do casal. A faca utilizada no feminicídio também foi apreendida. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, onde foi ouvido e indiciado, depois de admitir o crime.