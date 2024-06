Ciclista atingida por trem:"Às vezes, Deus te leva pelo caminho mais longo"

A ciclista atingida por um trem em Uberaba, no Triângulo Mineiro, durante uma selfie divulgou 'tbt' em suas redes sociais, com frases de agradecimento a Deus por estar viva.





O vídeo do impacto viralizou na internet e foi divulgado por meios de comunicação de todo o país. No vídeo, é possível perceber que instantes antes do trem atingir a ciclista, o maquinista chegou a buzinar pelo menos duas vezes. No momento do acidente, outras duas ciclistas também tiravam selfies. O vídeo foi gravado por uma quarta ciclista, integrante do grupo.

Apesar de ter divulgado frases sobre o acidente na internet, a vítima disse que prefere não dar entrevistas para a imprensa. Ela se recupera das fraturas que sofreu nas costelas e clavícula.





"Só estou viva pq Papai do Céu ainda tem algum trabalho importante aqui nesta vida pra mim. Não tenho dúvidas disso!", diz uma das frases.





A ciclista continua: "Às vezes, Deus te leva pelo caminho mais longo, não para te punir, mas sim para te preparar. Agora é entender o que Ele quer e fazer esse trabalho que ainda falta", complementa.



Por fim, ela agradeceu: "Todas as preces de agradecimento a Deus não são suficientes para expressar o sentimento de humildade e luz que carrego em meu coração. Senhor, agradeço Suas bênçãos em minha vida e oro para que continue guiando os meus passos", concluiu.





O acidente aconteceu na linha férrea da empresa VLI, próximo à Estação Ferroviária de Palestina, em 13 de abril deste ano; mas o vídeo do mesmo começou a circular na internet nesta semana.





Posicionamento da VLI





Por meio de nota, a empresa VLI, proprietária da locomotiva, informou que apura as circunstâncias do acidente e orienta as pessoas a ter um comportamento mais cuidadoso em relação à ferrovia.

Conforme a nota, os comportamentos são os seguintes: "manter sempre distância segura da faixa de domínio, pois o trem não ocupa apenas o espaço dedicado à linha férrea e evitar fazer vídeos e fotos próximo à linha do trem". Por fim, a nota da VLI destaca que "a distração por aplicativos de celular ou a pressa não valem a segurança de condutores, pedestres e ciclistas".





Vítima contou sobre o ocorrido aos bombeiros





De acordo com nota do Corpo de Bombeiros de Uberaba, divulgada nessa quarta-feira (5/6), no dia do acidente, a vítima conversou com equipe da corporação. Ela contou que estava conduzindo sua bicicleta próximo a uma linha férrea, quando parou para tirar uma foto junto a locomotiva que estava se aproximando. "Mas a mesma não avaliou sua proximidade com a linha férrea vindo a ser atingida pela locomotiva, sendo arremessada contra o solo", diz a nota.





No local, a vítima estava consciente e orientada e alega que não houve perda de consciência; queixava-se de dor na região posterior lateral esquerda das costelas.





"Foi feita a avaliação física na vítima e aparentemente apresentava fratura fechada em uma costela, sendo necessário exame de imagem para diagnosticar tal firmação", diz outro trecho da nota.