Um homem de 40 anos foi assassinado a facadas nesse domingo (26/5) durante uma briga em uma revenda de bebidas, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Vídeos feitos por testemunhas e por uma câmara de segurança mostram a confusão.





O crime aconteceu no Bairro Jardim Europa, Zona Oeste da cidade, ainda na madrugada, quando, segundo informações de testemunhas, uma mulher discutiu com a vítima na porta de uma distribuidora de bebidas. Logo em seguida, o marido dela foi tirar satisfação com o homem e uma briga foi iniciada.





Um vídeo feito por testemunhas mostra os dois homens trocando socos, chutes e empurrões. A mulher, que havia discutido, também tenta agredir o homem. Outras pessoas no local quiseram, sem sucesso, impedir a briga quando o vídeo termina. A troca de agressões cessou pouco depois, ainda de acordo com informações repassadas à Polícia Militar (PMMG).





A câmara de vigilância do estabelecimento mostra, contudo, que um dos envolvidos volta ao local, de carro, com uma faca. Ele deixa o veículo no meio da rua e avança sobre a vítima, que corre. Apesar disso, o agressor consegue alcançá-lo e o golpeia diversas vezes.





Inicialmente foram identificados nove ferimentos na vítima, inclusive no rosto, nuca e pescoço. O homem morreu no local. O assassino foi identificado e acabou sendo preso horas depois pela polícia, já em casa. Ele confessou o crime.