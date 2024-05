A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) levará os serviços oferecidos pelo Centro de Conciliação e Mediação de Belo Horizonte ao Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O atendimento será realizado no CRAS da Vila Marçola, das 9h às 14h, no próximo sábado (25/5).

O projeto carrega o nome “A Defensoria vai até você” e, além de ampliar o alcance da atuação extrajudicial da instituição, busca facilitar o atendimento para a população e promover a solução de conflitos nas áreas de família e cível de forma consensual. A ação será realizada em dois momentos.

1º momento – 25/5 (sábado), das 9 às 14 horas

Serão realizadas oficinas de parentalidade com as pessoas que se inscreverem para participar. Também haverá esclarecimentos sobre questões de família, como guarda, pensão alimentícia, convivência, divórcio e outros temas. Além disso, serão dadas explicações sobre as vantagens da resolução extrajudicial de conflitos.

Os interessados devem se inscrever na Rua Engenheiro Lucas Júlio Proença, 73, Vila Marçola. As oficinas de parentalidade serão realizadas no CRAS.

2º momento – 22/6 (sábado), das 9 às 14 horas

No segundo encontro, serão realizadas as sessões de conciliação entre as pessoas que participaram das oficinas e desejam fazer um acordo extrajudicial. O atendimentos também será no CRAS da Vila Marçola.

Além das oficinas de parentalidade e sessões de conciliação, o atendimento itinerante também terá a distribuição de cartilhas educativas da DPMG, orientações jurídicas nas áreas criminal, família e cível, e agendamentos de testes de DNA.

No dia do atendimento, é importante levar os documentos pessoais e a documentação relativa à demanda que pretende solucionar.