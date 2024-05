A Polícia Civil em Patos de Minas indiciou um homem de 39 anos por homofobia, depois de uma briga, no fim de 2023, em que ele xingou a enteada de “sapatona nojenta” e ter feito ameaças a ela. O episódio violento não teria sido o primeiro e a vítima tentava evitar que o homem agredisse também a mãe dela.



A investigação finalizada nesta terça-feira (21/5) começou com a denúncia, em 31 de dezembro do ano passado, feita pela mulher insultada. Ela é homossexual e tinha voltado a morar com a mãe há cerca de sete meses, na cidade do Alto Paranaíba.



Ela contou que nesse tempo viu alguns episódios em que o padrasto foi violento com a então esposa e que chegou a agredir física e psicologicamente a mulher. A jovem ainda disse que expulsou o homem de casa algumas vezes.





No último dia de 2023, ele teria voltado ao local, o que iniciou mais uma briga na família. Durante esse problema, ele teria não só dito que a moça era “uma sapatona nojenta”, como que ia “arrebentar a cara” dela.



O caso foi remetido ao Ministério Público de Minas Gerais e se julgado e condenado, o homem pode pegar até 3 anos de prisão e pagar multa.