Veja as imagens do acidente que envolveu um ônibus, com empregados da empresa Geosol, e o reboque de uma carreta que estava parado em uma avenida do Bairro das Indústrias I, no Barreiro, em Belo Horizonte. O ônibus transportava 35 trabalhadores, sendo que 12 deles foram encaminhados para hospitais próximos.

Segundo relatos e análises preliminares da empresa, a visibilidade foi prejudicada devido ao reflexo do sol durante uma curva, o que impossibilitou que o motorista identificasse o reboque parado à frente.



Confira as fotos do acidente

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice