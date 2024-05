Motocicleta estava com número da placa adulterado

Um militar ficou ferido ao ser atropelado por um motociclista durante abordagem policial em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O caso aconteceu no bairro Fátima I, por volta das 19h de terça-feira (7/5).

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, a equipe avistou uma moto transitando pela contramão em uma rua do bairro. Ao dar ordem de parada, o condutor acelerou e tentou escapar. Ele teria passado por um pequeno espaço em direção ao passeio e colidiu com um poste de iluminação pública e com a parede de uma casa. Mesmo após a colisão, o motociclista tentou novamente acelerar e fugir.

Leia também: Treinador de handebol é investigado por agressão e assédio contra atletas

Foi aí que ele acabou atingindo um policial militar na perna esquerda. O militar foi arremessado ao chão e sofreu uma escoriação na perna, com possível lesão, segundo a corporação em nota divulgada para a imprensa.

O motociclista, de 25 anos, perdeu o controle da moto mais à frente e colidiu com o muro de outra residência. Ele foi detido. Durante consulta ao veículo, foi constatado que o número da placa havia sido adulterado.

Leia também: Três são presos com 800 kg de maconha em motel de Carneirinho

A PM ainda relatou que a moto estava com o licenciamento vencido desde 2021 e o autor não possuía habilitação. Ele foi preso em flagrante e o veículo apreendido. Já o policial militar ferido foi medicado e liberado.

* Iago Almeida / Especial para o EM