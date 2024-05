Uma saidinha de banco terminou em perseguição e tiroteio na tarde dessa terça-feira (7/5), na Avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro São Luiz, Região da Pampulha de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens abordaram a vítima, que tinha acabado de sacar R$ 100 mil em uma agência bancária, e anunciaram o assalto. No primeiro momento, a vítima reagiu e foi agredida, mas acabou cedendo e entregando o dinheiro.

No momento do crime, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e presenciaram as agressões. Ao perceber a presença da PM, a dupla fugiu a pé.

Um dos suspeitos foi preso ao tentar roubar a moto de um motociclista. O outro entrou no estacionamento de um shopping e roubou um carro Volkswagen Voyage. Durante a fuga, o homem trocou tiros com a polícia. Um militar foi atingido no quadril, foi socorrido e passa bem de saúde.

O homem conseguiu escapar pela Avenida Antônio Carlos. Ele roubou mais um carro na Estação Pampulha e um veículo Fiat Mobi no bairro Itapoã. Duas pessoas foram feitas reféns e só foram libertadas no bairro Santa Mônica.

Em conversa com a PM, as vítimas contaram que o suspeito estava ferido na costela e ligou para a esposa para contar sobre o ocorrido. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Os R$ 100 mil não foram recuperados. A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia Civil e o caso será investigado.