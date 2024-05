Em meio a onda de calor, as altas temperaturas permanecem em Minas Gerais nesta quarta-feira (8/5). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas localidades podem chegar a 34°C.

O dia será marcado por uma massa de ar seco e quente, que mantém o tempo estável em todo o estado. Na faixa leste mineira, os ventos carregados de umidade que chegam do mar contribuem para maior quantidade de nuvens, mas não há previsão de chuvas.

As temperaturas seguem elevadas, especialmente, nas regiões Oeste, Sul, Triângulo e Alto Paranaíba. Nas regiões do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado nesta quarta. Já nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada hoje foi de 10°C no Sul de Minas e a máxima pode chegar a 34°C no Triângulo e Alto Paranaíba. Até sábado (11/5), os termômetros ficam estáveis e registram temperaturas semelhantes às de hoje.

Belo Horizonte

Na capital mineira, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura diurna elevada. A temperatura mínima registrada foi de 16,5°C e a máxima pode chegar a 29°C, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

A temperatura mais baixa registrada em BH, de 16,5°C foi registrada na Estação Cercadinho, às 4h, mas a sensação térmica chegou a 8,2°C no mesmo local. Já na Região da Pampulha, a temperatura mínima foi 19°C e sensação térmica de 19,8°C no mesmo horário.



Alerta em dez regiões de Minas



A onda de calor com alto grau de severidade que atinge 495 municípios em Minas Gerais (cerca de 60% do estado), inclusive BH, deve durar até quinta-feira (9/5). Estão sob alerta os municípios das seguintes regiões do estado: Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste de Minas, Metropolitana e Noroeste.

A condição climática ocorre durante o outono, estação caracterizada por temperaturas mais amenas no estado, devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. De acordo com especialistas, o fenômeno é decorrente de um bloqueio atmosférico que atinge as Regiões Sul e Sudeste do país.