A partir desta quarta-feira (8/7), 16 linhas de ônibus terão alteração nos pontos de embarque e desembarque no hipercentro de Belo Horizonte. Quatro delas terão um novo ponto de parada. As mudanças ocorrem em razão da implantação do projeto de preservação integral do Conjunto Sulacap-Sulamérica e da reconstrução da Praça da Independência, na Avenida Afonso Pena, 981.



A BHTrans, empresa que administra transportes e o trânsito da cidade, vai afixar cartazes nos pontos de embarque e desembarque e dentro dos ônibus, para informar os usuários sobre as mudanças.

As informações sobre o transporte coletivo podem ser consultadas no portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e pelos aplicativos SIU MOBILE e BHBUS+.

Confira as alterações:

• O ponto da Avenida Afonso Pena, 965 será desativado e os usuários poderão realizar o embarque no ponto mais próximo.

PONTO DESATIVADO: AVENIDA AFONSO PENA 965 LINHA PONTO MAIS PRÓXIMO 85 Rua dos Tupis, 51 (Igreja Metodista) 8102 8107 8108 Rua dos Tupis, 51 (Igreja Metodista) Rua dos Tamoios, 23 (Viaduto Santa Tereza 1) 8001 A 8106 Av. Afonso Pena, 1.171 (Mercado das Flores 1) 9034 Av. Afonso Pena, 1.213 (Teatro Francisco Nunes) Rua dos Tupinambás, 187

• Algumas linhas dos pontos da Rua dos Tamoios, 23, e da Avenida Afonso Pena, 1.501, serão remanejadas:

PONTO ALTERADO: RUA DOS TAMOIOS, 23 LINHA PONTO MAIS PRÓXIMO 4802 A 8405 9105 9205 Rua dos Tamoios, 43 (Viaduto Santa Tereza 2) SC03A Rua dos Tamoios, 213 (Igreja São José 1)

PONTO ALTERADO: AVENIDA AFONSO PENA, 1.501 LINHA PONTO MAIS PRÓXIMO 9403 Avenida Afonso Pena, 1.421 (Palácio das Artes 2).

• Já as linhas abaixo terão mais um ponto de embarque e desembarque para os usuários: