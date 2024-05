Davi Navarro, 17 anos, é um dos quatro estudantes brasileiros selecionados para participar da 20ª Olimpíada Internacional de Geografia, que ocorrerá entre os dias 19 a 24 de agosto de 2024, em Dublin, na Irlanda. O estudante está no terceiro ano do ensino médio, no Colégio Militar de Belo Horizonte.

O mineiro participou da 7ª Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) em 2022, onde conquistou com sua equipe uma medalha de bronze. Em 2023, na fase nacional da 8° edição, tentou novamente e levou para casa a medalha de ouro, o que fez com que pudesse ser selecionado para a uma etapa presencial em Campinas, no mesmo ano.





Em uma prova para alunos que dominavam língua estrangeira, foram selecionadas 10 pessoas, entre eles Davi. Com um artigo científico que atingiu o segundo lugar, ele passou para outras fases e foi escolhido através de um processo destinado a medalhistas de ouro na Seletiva Estadual da OBG, garantindo a vaga no grupo de quatro estudantes que vão para Dublin.

Davi Navarro, 17 anos, é um dos 4 estudantes brasileiros selecionados para participar da 20ª Olimpíada Internacional de Geografia Arquivo pessoal/Divulgação

O jovem relata estar muito feliz com a oportunidade, mas receoso em relação aos recursos financeiros para arcar com as despesas. Ao todo serão seis brasileiros, quatro alunos e dois professores, e a viagem demanda um custo de 62 mil reais.

A Comissão Organizadora da Olimpíada Brasileira de Geografia afirmou que, por hora, não conseguirá financiar todo o valor. Davi Navarro está em busca de patrocínio empresarial. Mas, caso essa alternativa não dê certo, será feito uma vaquinha, via e-mail: dmvnavo@gmail.com ou pelo meu número: (31) 986994065.







“É importante salientar que, conforme consta no Regulamento da OBG, a organização não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas de participação da equipe na iGeo. Dessa forma, torna-se fundamental o apoio financeiro das instituições de ensino às quais os estudantes pertencem, bem como a busca por outros recursos e parcerias externas”, declarou a Comissão.

Davi conta que até o oitavo ano do ensino fundamental não era muito cativado pela área de humanas, mas que a partir de seu primeiro contato com o Clube de Relações Internacionais para Estudantes do colégio, o CRIE, seu amor por geopolítica foi instantâneo. Ele diz estar cheio de expectativa e mantém um ritmo de estudos contínuo para representar Minas Gerais na Irlanda.