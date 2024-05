Os pais ou responsáveis devem levar os recém-nascidos para receberem o imunizante que protege contra as formas mais graves da tuberculose, uma doença infecciosa transmitida de pessoa para pessoa pela tosse, espirro ou fala.

Nesta segunda-feira (6/5), a vacinação da BCG começou a ser ampliada em Belo Horizonte. Nos próximos dias, ao menos 36 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em nove regionais da capital passarão a aplicar o imunizante de forma gradativa.

As datas da aplicação começaram nesta segunda-feira e estão sendo feitas durante a semana e variando horários e dias de aplicação a depender de cada UBS.





Mas nem todos os centros de saúde iniciaram as aplicações da BCG. Na regional da Pampulha, o Centro de Saúde Padre Tiago começará a aplicar nesta quarta-feira (8/5). Na quinta-feira, o Centro de Saúde São Francisco, na Pampulha, e o Centro de Saúde Bonsucesso, no Barreiro, também começam a imunizar as crianças contra a tuberculose. Já o centro de saúde Cachoeirinha, na região Nordeste começará a aplicar na sexta-feira.

As últimas datas são no dia 13/5 e no dia 20/5, quando os centros de saúde Santa Maria, na regional Oeste, centros de saúde Carlos Chagas e Santa Rita de Cássia, na regional Centro-Sul e Marivanda Baleeiro, na regional Nordeste, também entram na imunização.

Confira os horários e as UBS que passarão a aplicar a BCG



Regional barreiro

- Centro de Saúde Bonsucesso (a partir do dia 09/05) , nas 3ª e 5ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo, nas 2ª, 4ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa, nas 2ª, 4ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Mangueiras, nas 3ª e 5ª feira das 10h às 16h

Centro-Sul



- Centro de Saúde Carlos Chagas (a partir do dia 13/05) , nas 2ª, 4ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Padre Tarcísio, nas 2ª, 3ª e 5ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Santa Lúcia, nas 2ª, 4ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Santa Rita de Cássia (a partir do dia 13/05), nas 3ª e 5ª feira das 10h às 16h

Regional Leste



- Centro de Saúde Alto Vera Cruz, nas 3ª e 5ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Horto, nas 2ª, 4ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde São José Operário, nas 3ª e 5ª feira das 9h às 15h

- URS Saudade, nas 2ª, 4ª e 6ª feira das 10h às 16h

Regional Nordeste



- Centro de Saúde Cachoeirinha (a partir do dia 10/05), nas 2ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Pe. Fernando de Melo, nas 3ª e 5ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Marivanda Baleeiro (a partir do dia 20/05) nas 3ª e 5ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde São Marcos, nas 2ª e 4ª feira das 8h às 14h

Regional Noroeste



- Centro de Saúde Coqueiros, nas 3ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Dom Cabral, nas 2ª e 5ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Ermelinda, nas 3ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Jardim Montanhês, nas 2ª e 5ª feira das 10h às 16h

Regional Norte



- Centro de Saúde Etelvina Carneiro, nas 3ª e 4ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Heliópolis, nas 4ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Jaqueline, nas 5ª e 6ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Providência, nas 2ª e 5ª feira das 10h às 16h

Regional Oeste



- Centro de Saúde Amílcar Vianna Martins nas 2ª e 4ª feira das 9h às 15h

- Centro de Saúde Santa Maria (a partir do dia 13/05) nas 2ª e 4ª feira das 9h às 15h

- Centro de Saúde Ventosa, nas 3ª e 5ª feira das 9h às 15h

- Centro de Saúde Vista Alegre, nas 3ª e 6ª feira das 9h às 15h

Regional Pampulha



- Centro de Saúde Confisco, nas 3ª e 5ª feira das 10h às 16h

- Centro de Saúde Dom Orione, nas 4ª e 6ª feira das 11h às 17h

- Centro de Saúde Padre Tiago (a partir do dia 08/05) nas 4ª e 6ª feira das 11h às 17h

- Centro de Saúde São Francisco (a partir do dia 09/05) nas 2ª e 5ª feira das 10h às 16h

Regional Venda Nova



- Centro de Saúde Copacabana, nas 2ª e 5ª feira das 9h às 15h

- Centro de Saúde Jardim Europa, nas 4ª e 6ª feira das 9h às 15h

- Centro de Saúde Paraúna, nas 3ª e 6ª feira das 9h às 15h

- Centro de Saúde Rio Branco nas 3ª e 5ª feira das 9h às 15h