Alertar contra a Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente foi o tema de uma roda de conversa promovida pela Polícia Civil, na cidade de Guaxupé, no Sul de Minas, nesta sexta-feira (3/5). O bate-papo reuniu 150 adolescentes do do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), e fez parte do Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, celebrado em 3 de maio.

O bate-papo foi conduzido pela delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Mireli Mafra, que repassou orientações e esclareceu dúvidas sobre boas práticas, formas de garantias de direitos, meios de prevenção e canais de denúncia de violações.

Para a delegada Mireli, a conscientização acerca da temática é de estrema importância. “O objetivo é compartilhar informações e promover a proteção integral desse público vulnerável, pois, muitas das vezes, os autores são pessoas que deveriam cuidar, educar e protegê-lo. A Polícia Civil de Minas Gerais está engajada no combate a essa e a outras formas de violência contra crianças e adolescentes”, explica.

O Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente é como é conhecida a Lei Henry Borel, de número 14.344/2022, que criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, bem como instituiu a data de 3 de maio.