Moradores estão reclamando da mudança de Código de Endereçamento Postal (CEP) em Igarapé, cidade da Grande BH. Agora mais de 1 mil novos códigos postais foram adicionados, para cada rua e avenida da cidade. Antes o CEP, 32900-000, era único e geral para todo o município.



No site dos Correios, antes do dia 30 de abril, era possível ver uma mensagem avisando que o CEP único para a cidade seria desativado. Nesta manhã de quinta-feira (2), o antigo CEP de Igarapé já não é mais encontrado no endereço on-line.



Porém, a funcionária de uma distribuidora de gás da cidade, Ledislene Vieira, não gostou da mudança e afirma que não foi avisada. “Prefiro CEP único. Já morei em uma cidade que o CEP era separado, era muito confuso. Quando o CEP é único acho mais fácil de encontrar as coisas”, afirma.



Opinião parecida tem a atendente de uma oficina no Centro de Igarapé, que não quis se identificar. Ela também relatou que o estabelecimento onde trabalha não foi informado da troca de CEP, e que só descobriu por meio das redes sociais.



Outra moradora, por meio das redes sociais, reclamou que a mudança era desnecessária e que assuntos mais importantes devem ser tratados pela prefeitura, como a necessidade de implementação de semáforos para melhorar a fluidez do trânsito.



Nem todas opiniões foram contrárias. No post oficial da prefeitura nas redes sociais, onde divulgaram a informação da mudança, boa parte dos comentários da população é de satisfação e elogios. Quem tem essa opinião argumenta que Igarapé está se desenvolvendo e modernizando.

Para quem quiser saber os CEP`s de Igarapé e de outras cidades, basta seguir o passo a passo:



- Acessar o site dos Correios

- Adicionar o estado, cidade, endereço e número da localidade

- Clicar em ‘Buscar’ para descobrir o novo CEP