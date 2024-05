Uma joalheria localizada na Rua Espírito Santo, no Centro de Belo Horizonte, sofreu um prejuízo de mais de R$ 600 mil em joias ao ser furtada nesse domingo (28/4). Para ter acesso às pedras preciosas, os ladrões furaram as paredes de outras três lojas, que também foram roubadas.

Uma padaria estava entre os imóveis invadidos pelos bandidos. Um dos funcionários chegou ao local na noite de domingo (28) e percebeu que o portão do estabelecimento havia sido arrombado. Ele, então, acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a dona da padaria.

Quando os militares chegaram, a proprietária relatou ter sofrido o prejuízo de R$ 6 mil em espécie, além de pães e bebidas, como refrigerantes e uísque. O sistema de gravação e as câmeras de segurança do local foram danificadas. Um buraco de cerca de 1 metro de diâmetro foi aberto em uma das paredes do estabelecimento, por onde os criminosos tiveram acesso às outras duas lojas até chegar na joalheria.

Como os responsáveis pelas lojas entre a padaria e a joalheria não estavam presentes, a polícia não pôde entrar nos estabelecimentos para não comprometer o local do crime. A perícia nesses imóveis foi realizada nessa segunda-feira (29/4).

Também nessa segunda, os proprietários da loja de joias tiveram conhecimento sobre o furto e alegaram o roubo de colares, anéis e cordões, avaliados no valor de mais de R$ 600 mil, além do computador que armazenava as gravações. As câmeras de segurança também foram comprometidas.





Até o momento, os criminosos ainda não foram identificados e são procurados pela polícia.