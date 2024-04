Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, nesse domingo (28/4), suspeito de agredir a ex-companheira, de 42. A vítima, que já tinha uma medida protetiva concedida pela Justiça, estava com uma bebê no colo no momento dos ataques.

A ocorrência policial não especifica se a criança é filha do suspeito ou fruto de outro relacionamento da mulher.



A vítima relatou à polícia que, no início da noite, o ex-companheiro, quando transitava de moto em uma rua do Bairro Alvorada, a viu dentro de um bar. Ele, então, parou o veículo e foi na direção dela, momento em que a agrediu com socos nas costas e depois a enforcou, além de quebrar o celular da mulher. A bebê não ficou ferida.

Mesmo com a criança no colo, a vítima saiu correndo pela rua pedindo socorro e entrou em uma casa que estava com o portão aberto. O ex a seguiu e esfaqueou o dono do imóvel, que havia oferecido abrigo.

O homem fugiu em seguida, porém foi encontrado na própria casa pelos militares. "Aqui não tem homem que me tira daqui", disse ele aos policiais, segundo registrado na ocorrência. Mesmo oferecendo resistência, acabou preso depois de ser imobilizado e algemado, sendo encaminhado à delegacia da Polícia Civil no município.