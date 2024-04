Policiais investigam a participação de outras pessoas no assassinto ocorrido no ano passado

Concluído, pela Polícia Civil de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o inquérito que havia sido desmembrado em relação ao homicídio ocorrido, naquela cidade, em 25 de agosto de 2023, quando um homem, de 35 anos, foi levado a um local isolado e assassinado a tiros, todos na cabeça.

Duas pessoas foram indiciadas pelos crimes de homicídio qualificado e associação ao tráfico. No entanto, a polícia investiga se outras pessoas também tiveram participação no crime.

Por esse motivo, foi solicitado o desmembramento do inquérito policial, dando origem a um novo procedimento para a realização de outras investigações para identificar eventuais coautores e partícipes do crime.

As investigações foram demoradas e culminaram com a confirmação da participação de mais quatro pessoas no crime, um deles um adolescente de 17 anos.

Três homens, de 26, 28 e 30 anos, foram indiciados pelos delitos de homicídio com duas qualificadoras (previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV do Código Penal), corrupção de menores (conforme o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) e associação ao tráfico (de acordo com o artigo 35 da Lei 11.343/06).

Caso sejam condenados, as penas podem chegar a mais de 30 anos. O procedimento do menor de idade foi encaminhado ao Juízo da Infância e Juventude.