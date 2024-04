Uriel Marques foi as redes pedir ajuda

Um videomaker de Belo Horizonte pede ajuda para recuperar um prejuízo que teve ao levar um golpe de R$ 10 mil pela internet, no último final de semana. A intenção era comprar uma câmera nova, além de lentes para o trabalho. O produto estava à venda no Facebook Marketplace e o pagamento foi realizado através do Mercado Pago, plataforma digital financeira da Mercado Livre.

Pela internet, Uriel Marques está pedindo ajuda para conseguir um trabalho e cobrir o prejuízo. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o videomaker desabafa sobre o ocorrido.

"Nesse último final de semana, fui fazer uma compra de uma câmera pra atender o mercado de vídeo, mas acabei caindo num golpe e perdendo um pouco mais de 10 mil reais, que vou ter que pagar. Os bancos não puderam estornar o dinheiro (mesmo parcelado)", diz.

Ele diz que conversou com o criminoso por meio do WhatsApp e o homem mostrou vídeos da câmera e das lentes, o que fez com que ele confiasse na pessoa. O videomaker já realizou um boletim de ocorrência sobre o caso e pede a todos que possam compartilhar a publicação, para que alcance cada vez mais pessoas.

"Você que é de BH ou região, que tem aí uma vaga, um freelancer, alguma coisa para poder fazer gravação, passa para mim cara. Agora que perdi essa grana preciso trabalhar e conseguir de novo, para que mais para frente possa trocar o equipamento", afirma.

A Mercado Livre, dona do Mercado Pago e Meta, proprietário do Facebook Marketplace foi procurada pela reportagem, mas ainda não deu retorno.