Sala de cinema tinha poucas pessoas no momento do crime, segundo a vítima

Uma mulher denunciou um homem por importunação sexual dentro do cinema de um shopping de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite desta quarta-feira (17/4). A vítima comunicou o crime para a Polícia Militar (PM), que está em busca do suspeito.



Segundo relato da mulher à PM, inicialmente o homem se aproximou dela e fez perguntas sobre o filme. Em seguida, ele sentou-se ao seu lado. Alguns minutos depois, a vítima conta que ouviu sons estranhos, semelhantes a gemidos. Ao olhar para o lado, ela flagrou o suspeito apontando um celular em sua direção, com as calças abaixadas e com a outra mão se masturbando. A vítima revelou ter ficado em choque e disse que começou a gritar por socorro. Neste momento, o homem teria vestido a calça rapidamente e fugido.





Também consta no registro policial que no local há diversas imagens de câmera de segurança que flagraram o suspeito. Ele é alto, está acima do peso e, no momento do crime, vestia calça de cor caqui e camiseta vermelha estampada com a marca da Marvel Comics.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do shopping, mais ainda não obteve retorno.