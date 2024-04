Com 57 anos no mercado fotográfico, Pedro Cine Foto tem Umberto Mordente, filho do fundador, na sua atual gestão

Rebeca Nicholls*

Desde 1967, a Pedro Cine Foto atua no mercado fotográfico belo-horizontino, sendo considerada uma das lojas do meio mais antigas da capital, fundada por Pedro Mordente. Sua paixão pela fotografia começou na infância e foi o motor para criar a loja que funciona até hoje na rua da Bahia, 485, com clientes fiéis e sempre recebendo os mais jovens amantes da fotografia analógica.



O criador da loja, Pedro Mordente, iniciou sua relação com a fotografia aos dez anos, mas foi apenas aos 19 anos, quando se mudou para Belo Horizonte, que sua carreira realmente começou. Mordente iniciou trabalhando em uma relojoaria e foto na estação rodoviária. Logo depois trabalhou na Foto Rates.



Finalmente, em 1967, resolveu aplicar o conhecimento adquirido ao longo dos anos na criação de sua própria loja, Pedro Cine Fotos, que iniciou o funcionamento na Galeria do Ouvidor. Hoje a loja é na rua da Bahia e possui um próprio laboratório para revelações analógicas.



No início dos anos 2000, Pedro morreu e deixou o empreendimento para dois de seus filhos. Após muitas mudanças no mundo fotográfico, a Pedro Cine Fotos teve que se reestruturar.



Atualizações nos serviços

A loja continua com a revelação de filmes em preto e branco, coloridos e fotografias digitais para fotos de até 30x90cm, bem como realiza cópias coloridas com o uso de um amplificador, imprime em papéis especiais para Fine Art e grandes formatos de equipamentos à base de tinta pigmentada e em papéis especiais para Fine Art.



Além desses serviços, passou a confeccionar álbuns encadernados, photobook e outros produtos fotográficos como tripés, iluminação, câmeras modernas seminovas, reprodução e restauração de fotos antigas, e trabalham na recuperação de cartão de memória. Para as revelações, a loja também oferece a opção de enviar as fotos via internet.



Umberto Mordente, filho de Pedro Mordente e sócio proprietário da loja, admite que as mudanças ocasionadas pelo digital trouxeram muitos desafios para o empreendimento e, por pouco, não fechou a loja.



Sucesso entre os jovens



Umberto Mordente conta que muitos jovens têm curiosidade pelo mundo analógico e muitos o procuram para revelar filmes. “O processo analógico é diferente. Tem que esperar e revelar o filme para ver a fotografia. Porém, os jovens gostam muito de vir para conhecer e saber como foi o processo fotográfico antes do digital. Tenho muitos clientes entre os mais novos que usam o analógico com interesse em conhecer como foi antes”, explica o empresário.



Ele relata, ainda, que também tem clientes fiéis que revelam fotos desde quando não havia fotografia digital, antes dos anos 2000.



Braço analógico

A Tudo Analógicos é um “braço online” dos serviços oferecidos pela Pedro Cine Fotos. A loja vende câmeras analógicas e tem, em seu acervo, marcas como Vivitar e Yashica Ninja Star. O catálogo também conta com lentes Minolta e Yashica.



Para os amantes de fotografia nas proximidades da avenida Getúlio Vargas, a Photo Color, administrada por um dos filhos de Pedro, funciona como uma filial e oferece todos os serviços que a unidade localizada na rua da Bahia, mas no Bairro Funcionários.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira

Serviço

Pedro Cine Fotos

Rua da Bahia, 485 - Centro, Belo Horizonte - MG

Segunda a Sexta: 9:00 às 18:00h / Sábado: 9:00 às 13:00h

Contato: (31) 2128-3400 / (31) 98409-5364

Tudo Analógico

Contato: (31) 99994-6611

https://www.tudoanalogico.com/Photocolor

Av. Getúlio Vargas, 413, Funcionários

contato: (31) 2118-0080