Um idoso, de 63 anos, morreu soterrado e um auxiliar de pedreiro, de 43, foi socorrido em um deslizamento de terra em uma obra na tarde dessa segunda-feira (15/4), em Itajubá, no Sul de Minas.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos pedreiros relatou que os trabalhadores estavam colocando o gabarito da obra quando, pouco antes de cobrirem o barranco com uma lona, a terra cedeu e soterrou as vítimas.

O auxiliar de pedreiro ficou coberto por terra até a altura dos ombros. Ele se queixava de dificuldade para respirar e dor nos membros inferiores. As guarnições escavaram em volta da vítima, removendo com segurança a terra em seu entorno, e conseguiram retirá-la. O homem foi deixado aos cuidados da equipe do Samu.

Logo em seguida, foi iniciada a operação de busca para encontrar a segunda vítima que estava totalmente soterrada e, conforme relatos de testemunhas, estaria próximo da primeira vítima quando houve o deslizamento.

Com auxílio de uma pá carregadeira, a terra que deslizou foi retirada e a equipe, com auxílio de agentes da Guarda Civil Municipal, escavaram manualmente ao lado de onde a primeira vítima foi retirada.

Durante as escavações manuais, a segunda vítima foi encontrada soterrada a cerca de 1,5 metro de profundidade. O uso do maquinário foi suspenso e as escavações prosseguiram com as ferramentas manuais.

Segundo os bombeiros, os membros inferiores do idoso estavam presos sob uma grande quantidade de terra, o que dificultou a retirada da vítima. O homem foi retirado e passado para a equipe médica do Samu, que confirmou a morte ainda no local.

O responsável pela obra não estava no momento no local, mas foi informado do ocorrido. A construção era acompanhada por um engenheiro civil, porém, até a saída dos bombeiros, ele não havia comparecido.

Estiveram no local a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, a perícia da Polícia Civil e o Coordenador da Defesa Civil Municipal.