A previsão do tempo é de céu parcialmente nublado nesta terça-feira (16), em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, os termômetros deverão oscilar entre 17°C pela manhã e 29°C à tarde na capital mineira. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 40%.





Em Minas Gerais, a disponibilidade de umidade e circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera favorecem o desenvolvimento de áreas de instabilidade no Triângulo Mineiro, Oeste e Sul.

No restante do estado, o transporte de umidade de origem oceânica favorece o aumento de nebulosidade ao longo do dia, sendo possível a ocorrência de chuva fraca, passageira e isolada, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas permanecem estáveis, podendo chegar aos 34ºC no Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro. A mínima prevista é de 15°C, no Sul de Minas.