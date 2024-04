A audiência do médico Joshemar Fernandes Heringer, que realizou três procedimentos estéticos na paciente Edisa de Jesus Soloni, de 20 anos, que morreu na ocasião, acontece nesta terça-feira (16/4), às 13h30, na 9ª Vara Criminal, no Fórum da Avenida Augusto de Lima, 1234, no Barro Preto, Centro-Sul de BH. O caso ocorreu em 11 de setembro de 2020 e o processo tramita em Vara Criminal por suspeita de homicídio culposo.



Segundo informações do Fórum Lafayette, a previsão inicial para a audiência é de serem ouvidas dez testemunhas. Quatro testemunhas de acusação, entre elas a irmã da vítima, já prestaram depoimento em 16 de fevereiro deste ano, na primeira audiência de instrução do processo. A imprensa não poderá acompanhar os depoimentos.

Relembre o caso

A jovem morreu depois de passar por três cirurgias plásticas na Clínica Belíssima, na Savassi, Centro-Sul de BH. A família alegou que a vítima não foi informada sobre os reais riscos do pacote com três cirurgias – remoção de gordura e pele do abdômen, inserção nos glúteos e lipo na papada. Os procedimentos custaram R$ 11 mil.



A vítima desmaiou quatro horas após as cirurgias. O médico chegou a encaminhá-la ao Hospital Felício Rocho, mas a cabeleireira morreu pouco depois de dar entrada na instituição.

Parentes e amigos da jovem fizeram um protesto na porta do estabelecimento no dia 14 de setembro de 2020. Munido de faixas e cartazes, o grupo acusou o médico, que é dono da clínica, de negligência. De acordo com os familiares, o cirurgião teria convencido Edisa a realizar os três procedimentos simultaneamente. Todas as intervenções teriam sido feitas na própria clínica, já que o profissional avaliou que elas poderiam prescindir da estrutura hospitalar.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa