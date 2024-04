Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar, no início da madrugada deste sábado (13/4), por estupro de vulnerável. A vítima, sua enteada, era uma criança 6 anos.

O crime ocorreu no no Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves. Segundo a mãe da vítima, ela tinha deixado a filha em seu quarto, na cama, enquanto estava no outro quarto, amamentando a filha de 10 meses. Ainda segundo a mulher, ela acabou adormecendo e, ao acordar, chamou pela outra filha, que não respondeu. A mãe então colocou o bebê no berço e foi até seu quarto, encontrando o atual companheiro deitado, com a boca na genital da filha.

O homem se assustou e saiu da cama, começando a mexer em algumas roupas. Em seguida, saiu do quarto indo até a geladeira, na cozinha. Ainda no quarto, a mãe percebeu que a calça do pijama da filha estava abaixada.

A mulher, então, disse que iria chamar a polícia e foi ameaçada pelo companheiro. Ele ameaçou matá-la, caso denunciasse o crime à PM. Mesmo assim, a mulher acionou a polícia que prendeu o homem em flagrante.

A menina e a mãe, junto com a bebê, foram levadas para o Hospital São Judas Tadeu, onde uma médica comprovou uma vermelhidão na genital da criança, que foi encaminhada para o Hospital Odilon Behrens, para exames mais detalhadas. De acordo com a unidade de saúde, não houve penetração, mas a vermelhidão denuncia a prática do sexo oral.