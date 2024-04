Nesta sexta-feira (12/4), Belo Horizonte recebe a 2ª edição do Desafio Liga Jovem, uma competição de empreendedorismo tecnológico nas escolas. O evento acontece de 15h às 17h, no Centro Universitário UniHorizontes, localizado na Rua Paracatu, 600, no Barro Preto, Região Centro-Sul, e contará com a presença de estudantes, coordenadores e educadores da cidade. O programa é 100% gratuito e aberto para toda a rede educacional do país, a partir do 8° ano do Fundamental até o Superior.

Neste ano, o objetivo do Desafio Liga Jovem é estimular ainda mais jovens a criarem soluções inovadoras para problemas do seu entorno, por meio do empreendedorismo tecnológico. As inscrições estão abertas até 7 de junho e podem ser feitas pelo site. Nesse endereço eletrônico também pode ser acessado o regulamento da competição. O limite de vagas é de 20 mil estudantes.



Dividido nas categorias, Imagina (8º e 9º ano do Ensino Fundamental), Cria (Ensino Médio); Inspira (Educação Profissional) e Avança (Educação Superior), o projeto também busca promover uma integração direta entre escola e ensino superior. "A iniciativa abre as portas da universidade para quem ainda está na escola se sinta pertencente ao ambiente universitário. É a primeira vez que os alunos do Ensino Superior poderão competir", expressa a reitora do Centro Universitário UniHorizontes, Jucimara Roesler.



Confira a programação do lançamento da 2ª edição

15h às 15h30 - Abertura, boas-vindas e depoimentos

Jucimara Roesler - reitora do Centro Universitário Unihorizontes



15h30 às 16h- Apresentação da 2ª Edição do Desafio Liga Jovem

Camilo Santos –Diretor do Instituto Ideias de Futuro

16h às 16h15 - Roda de conversa mediada por Jucimara Roesler

16h15 às 16h30 - Espaço para entrevistas da imprensa e comunicadores e café de encerramento

16h30 às 17h - Café de encerramento para o público geral

Etapas da competição

O Desafio Liga Jovem contará com cinco etapas: Esquenta nas Redes, Virada Empreendedora, Estadual, Regional e Nacional.

Leia também: Bebidas apreendidas no Centro de BH podem ter álcool para automóvel, diz MP

A avaliação é baseada nos critérios de Entendimento do Público-Alvo, Criatividade e Inovação, Impacto no Dia a Dia da Comunidade, Sustentabilidade Financeira e Protótipo.



Esquenta nas redes





É uma campanha de engajamento, que acontecerá ao longo do período de inscrições, com diversas missões, valendo prêmios para estudantes, orientadores e escolas. Entre os prêmios estão celulares, smartwatches e vale compras. Esta etapa é opcional e não conta pontos para o Desafio Liga Jovem.



Virada Empreendedora

Será uma maratona de conteúdo sobre Inovação, Tecnologia e Metodologias Ativas para apoiar os estudantes no aprimoramento de suas competências empreendedoras e para dar suporte às equipes no desenvolvimento de seus projetos. Após a virada, as equipes devem gravar um vídeo de até 5 minutos, apresentando o projeto elaborado. Os 24 melhores projetos de cada Estado passarão para a etapa Estadual.

Etapa Estadual

As equipes selecionadas apresentarão seus produtos, de forma online, para uma banca de jurados. Serão quatro bancas por Estado, para definir a equipe vencedora de cada categoria, cujos integrantes receberão vale-compras de R$ 500,00. Essas equipes seguirão para a etapa Regional.



Etapa Regional

Os vencedores de cada estado vão expor seus projetos para uma nova banca de jurados, também de maneira remota. A melhor equipe de cada categoria ganha uma viagem para participar presencialmente da etapa Final, além de um celular de última geração para cada participante e para o orientador.



Etapa Nacional

A etapa Nacional ou Missão Técnica Nacional contará com a participação de 20 equipes e acontecerá em uma das capitais tecnológicas do Brasil, com toda a viagem paga pelo Sebrae. As cinco equipes de cada categoria irão apresentar as criações para uma banca de jurados, de forma presencial, tendo a oportunidade de destacar o potencial de seus projetos.



Os ganhadores de cada categoria serão premiados com uma Missão Internacional (viagem internacional) de até 10 dias, além de um notebook para cada um dos participantes e para o professor orientador. Para o segundo lugar, cada participante da equipe e seu professor orientador receberão um smartwatch. Já no terceiro lugar, cada participante da equipe e seu professor orientador receberão um tablet.