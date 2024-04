Armas e celulares apreendidos com os cinco suspeitos de assassinato

Três homens, de 27, 37 e 43 anos, e uma mulher, de 20, foram presos suspeitos de um homicídio ocorrido na madrugada desta quinta-feira (11/4), na Avenida Washington Luiz, no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, em Minas Gerais. Um menor de 17 anos, também suspeito de envolvimento no caso, foi apreendido. A vítima, um homem de 20 anos, levou cinco tiros, sendo três nas costas, um na cabeça e um no peito.

Tão logo chegaram ao local, os policiais tomaram conhecimento de que veículo, um Ford prata, placa NIM 7E58, foi usado na fuga. Os policiais deram início às buscas, conseguindo localizar o endereço do proprietário. Nesta residência foram encontrados cartuchos de calibre 38 e o veículo, onde estavam um coldre e dois cartuchos calibre 32.

Na casa de outro suspeito estavam mais quatro pessoas apontadas como participantes do homicídio. No local foram encontradas três armas de fogo, munições e outros materiais.

Foram apreendidos, ainda, nas duas residências, uma espingarda calibre 22, quatro aparelhos celulares e um RedDot (mira telescópica para atirar). Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares.