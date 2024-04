O último passeio turístico da temporada de city tours e walking tours, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), será realizado neste sábado (13/4). Para os turistas e moradores da capital mineira que queiram conhecer a cidade sob novos olhares e perspectivas, a participação, que é limitada e gratuita, já pode ser garantida pela na plataforma Sympla.



O projeto teve início em dezembro de 2023 e, neste último passeio, o roteiro dará destaque para o Conjunto Moderno da Pampulha, que é Patrimônio Cultural da Humanidade reconhecido pela Unesco. Os participantes vão conhecer diversos equipamentos turísticos da região, como a Igreja da Pampulha, a Casa Kubitschek e a Casa do Baile, além do Mirante dos Bandeirantes. Com duração média de 4 horas, o passeio será conduzido por um guia credenciado pelo Ministério do Turismo.

Leia também: BH terá city tours para moradores e turistas conhecerem a cidade

A Belotur solicita às pessoas que fizerem a inscrição e por algum motivo não puderem comparecer que façam o cancelamento com antecedência pelo telefone (31) 3277-4975 ou pelo e-mail citytour.belotur@pbh.gov.br, para que outros interessados tenham a oportunidade de experimentar o passeio. O roteiro completo pode ser conferido no Portal Belo Horizonte.

Temporadas de passeios

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, está promovendo, desde o dia 2 de dezembro de 2023, mais uma temporada dos tradicionais passeios turísticos, no formato city tour e walking tour. O principal objetivo dos roteiros é despertar o interesse e a curiosidade do turista e do cidadão belo-horizontino pelos espaços da cidade, vivenciando experiências pelos diversos territórios de Belo Horizonte. Até o momento, 242 pessoas participaram dos passeios turísticos na atual temporada.