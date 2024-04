O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, admitiu, em entrevista ao EM Minas, na TV Alterosa, nesse sábado (30/3), subnotificação de casos de arboviroses no estado e falou como é feito o acompanhamento das gestantes com sintomas.

“Sem dúvida, na gestante é um fator de risco. Temos aqui em Belo Horizonte a maternidade Júlia Kubitschek, como uma maternidade de referência para grávidas com sintomas de arboviroses. Precisamos, sim, diferenciar, num painel viral, se é zika, chikungunya ou dengue, porque o acompanhamento da zica é diferenciado pela microcefalia. Sabemos que esse vírus passa para a criança e não permite o desenvolvimento do sistema nervoso central.”

Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Baccheretti falou sobre a epidemia de dengue que atinge o estado, vacinação, Covid-19, baixa cobertura vacinal e estratégias para conter essas doenças.

