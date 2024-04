O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, é o convidado deste sábado (30/3) no "Em Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h30. Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Baccheretti falou sobre a epidemia de dengue que atinge o estado, a preocupação com outras arboviroses, vacinação, Covid-19, baixa cobertura vacinal e estratégias para conter essas doenças.

“A Covid, pensando na nossa geração, é sem precedentes. A dengue é diferente, nós sabemos como a dengue se comporta e ela tem um papel grande na organização do primeiro atendimento. Vemos pronto-atendimentos lotados, muitos cheios, mas a taxa de internação é menor”, afirmou Baccheretti, em entrevista gravada nesta semana.

Leia também: Secretário de Saúde de Minas sobre dengue: ‘Ano que vem não será neste nível'

EM Minas

O "EM Minas" vai ao ar todo sábado, às 19h30, apresentado pelo jornalista Benny Cohen. Ao longo dos episódios, serão entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo de Minas Gerais e do Brasil.

O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.