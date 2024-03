Um corpo de um homem de 29 anos foi encontrado com cinco tiros numa mata na Avenida dos Teclados, altura do número 901, Bairro Estância Imperial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O solado do tênis dele estava limpo, apesar de estar em cima da terra, num matagal. Isso indica, segundo a polícia, que o crime não aconteceu naquele local, mas sim que o corpo foi levado para lá.

Segundo as investigações, a vítima vinha passando por um momento conturbado em família. Ela estava se separando e brigando com a ex-mulher pela guarda dos três filhos, segundo contou sua mãe. Ela disse também que o filho não tinha rixa com nenhuma pessoa.

A situação familiar é a primeira suspeita, uma vez que as brigas entre os ex-companheiros eram uma constante, a ponto de a ex-mulher ter pedido uma medida protetiva.

Há seis dias, os dois se encontraram na escola dos filhos do casal. No entanto, a mulher tinha medo, já que tinha sido agredida pelo ex-marido, e foi acompanhada de dois parentes. Eles se viram, mas não se falaram.

O caso está sendo investigado por policiais da 3ª Delegacia de Plantão de Contagem. Uma testemunha contou ter escutado uma motocicleta deixando o local.