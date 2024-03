Um homem, de 28 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de outro homem, de 39, foi preso, pela Polícia Civil, nessa segunda-feira (25/3). A prisão aconteceu no Bairro Novo Aarão Reis, em Belo Horizonte e a vítima seria pai da namorada do suspeito preso.

Segundo informações dos investigadores do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), a vítima não concordava com o namoro da filha, de 17 anos, com o suspeito, em razão do temperamento violento do homem.

O crime ocorreu no dia 25 de fevereiro deste ano, em Betim. A namorada, filha da vítima, teria sido agredida pelo namorado, suspeito do crime, com socos e esganadura, sendo a agressão registrada em ocorrência.

Tremendo por sua vida, a adolescente, que vive apenas com a mãe, pediu ao pai que dormisse com ela, na noite em que aconteceu o crime.

De madrugada, o suspeito invadiu a casa da adolescente e, com um pedaço de madeira, golpeou o pai da menina na cabeça, fugindo em seguida.

Bastante ferido, a vítima ainda tentou chegar a um Pronto Atendimento de Saúde, estando acompanhado pela filha, no entanto, no caminho, foi surpreendido pelo suspeito e foi agredido novamente, dessa vez, com duas facadas. O homem morreu.

Surpreendentemente, depois das agressões, a adolescente fugiu com o criminoso. Essa atitude fez, inclusive, com que a família proibisse a ida da jovem ao velório.

Nas investigações, os policiais analisam a hipótese de que a adolescente tenha participação no assassinato do pai.